Новоуренгойцу, укравшему физиоприбор из аптеки, грозит срок

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-16T16:27:06+03:00

Злоумышленник воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает

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В Новом Уренгое полицейские задержали мужчину по подозрению в краже из аптеки. 14 января о произошедшем правоохранителем сообщила местная жительниц. Она рассказала, что неизвестный украл с витрины аптеки физиотерапевтический прибор ценой около 8 тысяч рублей.

Выяснилось, что злоумышленник воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, открыл витрину, расположенную в аптечном пункте, и похитил дорогостоящий прибор, после чего скрылся.

Его задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый новоуренгоец, который вину свою признал. Оформлена явка с повинной.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказанием для виновного может стать лишение свободы на срок до двух лет. Похищенное изъято.