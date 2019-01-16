В Салехарде на реке Полябта подготовят две крещенские купели

СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-16T15:07:25+03:00

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В Салехарде идет подготовка к великому христианскому празднику Крещение Господне. Принять участие в обряде освящения воды и погрузиться в прорубь можно будет на реке Полябта, в районе лодочной станции.

- Площадка подготовлена, определены места для установки купелей и палаток для переодевания. Уже завтра приступят к подготовке ледяной проруби. Постарались создать все условия для тех, кто решится совершить омовение в проруби. Это и палатки с обогревом, и автобус с горячим чаем и выпечкой. Главное, чтобы погода не подвела, - отметил глава администрации Иван Кононенко.

По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, толщина льда на реке, где будут установлены купели, составляет 80 сантиметров, так что находиться на водоеме безопасно. Сегодня здесь прошло выездное совещание при градоначальнике, на котором обсудили основные организационные вопросы.

Дорожные службы обустраивают подъезды и места стоянок для автотранс­порта. Уже 17 января спасатели «Ямалспаса» приступят к обустройству купелей, которые оборудуют специальными настилами и поручнями, установят крест изо льда, сделают освещение площадки. В этом году как и в прошлом будут сделаны две купели, установят три палатки для переодевания - две женские и одну мужскую и автобус, в котором можно будет согреться горячим чаем.

Безопасность во время купания будут обеспечивать спасатели, бригады скорой помощи и полиция. Начиная с 20.00 часов 18 января на реке будут дежурить сотрудники полиции и спасатели.

Праздничная служба в Храме святых апостолов Петра и Павла начнется 19 января в 8:30 утра. В 10.30 верующие пройдут Крестным ходом к месту крещенских купелей. По маршруту: Храм Святых апостолов Петра и Павла- ул.Свердлова-ул. К.Маркса –ул.Республики- ул.Мирюгина- через лодочную станцию к реке будет ограничено движение автотранспорта.