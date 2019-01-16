2019-01-16T14:49:24+03:00
Общество

На Ямале появятся пять новых реанимобилей

Их отправят в Ноябрьск, Тарко-Сале, Муравленко, Надым, Новый Уренгой
Анна Полякова
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На Ямале появятся пять новых реанимобилей Фото: vk.comНа Ямале появятся пять новых реанимобилей Фото: vk.com
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В 2019 году Ямал приобретет пять автомобилей скорой медицинской помощи класса «С».

Оснащенность реанимобилей позволяет оказать сложную медицинскую помощь в пути. В салоне возможно даже проведение хирургических операций, спинномозговой пункции и внутрисердечной стимуляции. Эти жёлтые «скорые» нужны для помощи людям в случае инфарктов, ножевых или огнестрельных ранениях, пострадавшим в пожаре или ДТП.

«Усилим новой техникой больницы городов, расположенных вдоль трассы Сургут - Салехард. Это Ноябрьск, Тарко-Сале, Муравленко, Надым, Новый Уренгой», - пояснил на своей страничке «В контакте» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он также пообещал найти возможность купить технику и в остальные города округа. В 2020 году планируется оснастить больницы Салехарда, Губкинского и Лабытнанги.

«Такой автомобиль уже два года работает в Салехарде. Эту «скорую», к сожалению, часто встречаю в городе, работы у бригады много, - отметил глава региона.

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