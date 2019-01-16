На жителя села Сеяха, который не смог пройти мимо чужого снегохода, завели дело
В Ямальском районе полицейские по горячим следам раскрыли угон снегохода, случившийся 15 января. В дежурную часть ОМВД обратился житель села Сеяха с заявлением о пропаже транспортного средства.
Злоумышленником оказался 24-летний местный житель. Выяснилось, что он был пьян, когда увидел снегоход с ключами в замке зажигания, сел на него и поехал к своему дому.
Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
- Подозреваемый вину признал полностью, подписал явку с повинной. Снегоход возвращен владельцу, - пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.