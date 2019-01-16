СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-16T13:58:28+03:00

Новоуренгойцы в День Победы хотят в автобусах слышать песни военных лет Фото: newurengoy.ru

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Новоуренгойцы на портале «Живем на Севере» поделились идеями по празднованию юбилея Победы. Сбор предложений проходил на платформе «Предлагай».

Как пояснили в администрации города, в связи с подготовкой мероприятий, посвященных празднованию 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, организаторы спросили горожан – какие мероприятия и акции лучше включить в программу. Поступило 18 инициатив.

В результате наибольшее количество голосов набрало предложение украсить салоны городских маршрутных автобусов и транслировать в общественном транспорте песни военных лет.

В числе победителей также - фестиваль солдатской песни, конкурс рисунков, патриотические акции «Благодарим» и «Расскажи о герое». Кроме того, горожане предлагают заложить аллею, посвященную 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне и организовать работу выездной палатки-музея.

Также новоуренгойцы считают, что хорошо бы разместить в наиболее посещаемых горожанами объектах передвижные специальные конструкции, на которых будут закреплены стенды с фотографиями ветеранов Великой отечественной войны, сражавшихся на передовой, тружеников тыла. Горожанам был бы интересен фестиваль военно-исторической реконструкции. Идеи-победители направлены ответственному исполнителю для включения в план мероприятий.