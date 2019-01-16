Житель Лабытнанги помог деньгами аферистке, «обознавшись» в соцсети

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-16T13:42:02+03:00

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Отзывчивый житель Лабытнанги поплатился за свою неосмотрительность. Он поделился деньгами с мошенницей, приняв ее за свою знакомую. Осознав обман, 14 января мужчина обратился в дежурную часть ОМВД.

Выяснилось, что в социальной сети ему пришло сообщение от его приятельницы, с которой они общались только по Интернету, где она просит оплатить ее долг, пояснив, что сама находится на территории другого государства и осуществить перевод не может.

Мужчина перевел 7 500 рублей на указанный номер банковской карты. Чуть позже дама перезвонила и попросила сообщить цифры, которые находятся на обратной стороне карточки. Как только мужчина их назвал, у него произошло списание еще 4 000 рублей. Тогда он написал своей знакомой в другой соцсети, она пояснила, что денег не просила, а ее страница взломана.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Полицейские выясняют личность причастного к случившемуся, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.