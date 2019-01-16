2019-01-16T13:29:51+03:00
Общество

В Ноябрьске крещенскую купель установят на озере Ханто ближе к берегу

Толщина льда уже составляет 70 см
Анна Полякова
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В Ноябрьске готовятся отметить праздник Крещение Господне. В этом году, как и в прошлом, купель будут устанавливать ближе к берегу озера Ханто, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Это необходимо для того, чтобы автомобили экстренных служб были как можно ближе к купели, поскольку стоянка транспортных средств на льду запрещена, глубина на участках, выбранных для купелей и иордани, – 4 метра. По словам спасателей, толщина льда на данный момент составляет 70 см – такой показатель позволяет безопасно провести праздничные мероприятия.

Накануне праздника представители администрации, сотрудники МЧС и ГИМС еще раз осмотрят место купаний. Расчистят от снега подъезды к озеру и площадки под стоянку автотранспорта, обустроят часовню, две купели и раздевалки, которые будут обеспечены теплом и электричеством.

Для удобства горожан будет введён дополнительный автобусный маршрут для тех, у кого нет личного автотранспорта.

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