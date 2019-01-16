2019-01-16T12:58:35+03:00
Общество

24 ямальца станут участниками полуфинала конкурса «Лидеры России» по УрФО

Лучших управленцев назовут 21 января
Анна Полякова
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24 ямальца станут участниками полуфинала конкурса «Лидеры России» по УрФО Фото: yanao.ru24 ямальца станут участниками полуфинала конкурса «Лидеры России» по УрФО Фото: yanao.ru
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315 человек примут участие в региональном полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. по УрФО. Как сообщили в автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», в списке 24 ямальца. К слову, на старте конкурса поступило более 21 тысячи заявок от представителей УрФО.

В первый день конкурсантам предстоит компьютерный ретест для подтверждения результатов дистанционного тестирования. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Торжественная церемония открытия состоится в Екатеринбурге 19 января в 10:00. В ней планируют принять участие полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Результаты конкурса станут известны 21 января. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов, сообщает правительство ЯНАО.

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