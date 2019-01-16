2019-01-16T12:40:05+03:00
Общество

Крещенскую купель в Тарко-Сале оборудуют на реке Пяку-Пур

Обряд омовения начнется ориентировочно в три часа ночи 19 января
Анна Полякова
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В Тарко-Сале крещенские купания организуют на набережной Саргина. Праздничная служба в Свято-Никольском храме начнется в полночь 19 января, после чего прихожане Крестным ходом направятся к памятной стеле «С горизонта пришедшие». Здесь накануне установят огражденную купель с ограничительным каркасом и отапливаемые палатки для переодевания.

Обряд омовения в реке Пяку-Пур начнется ориентировочно в три часа ночи после водосвятия и продлится до 20 часов, после чего купель и палатки будут демонтированы.

Толщина льда в районе купели составляет от 45 до 70 сантиметров, что позволяет одномоментно находиться на льду не более двадцати человекам. Контрольный осмотр места крещенского купания сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС России по ЯНАО проведут в 16 часов 18 января.

Верующим напоминают, что в Крещение купаться надо в рубашках, а не в купальниках. За крещенской водой необязательно приходить с канистрами - хватит небольшой бутылочки. По христианским канонам любую воду можно сделать святой, если добавить в нее немножко крещенской - из храма или из иордани. К слову, таркосалинцы смогут набрать ее на площади у Свято-Никольского храма.

За соблюдением всех мер безопасности в течение суток у купели будут дежурить представители МЧС, полиции, казачества и медицинской службы. Желающие окунуться в воды Пура горожане смогут оставить личный автотранспорт сразу на двух стоянках – вдоль пансионата и непосредственно перед стелой.

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