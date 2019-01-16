2019-01-16T12:27:46+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое будут судить гендиректора, задолжавшего 320 тысяч рублей работникам

Денег ждали 17 человек
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое ждет суда генеральный директор коммерческой организации. Его обвиняют в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев работникам. За это время он задолжал более 320 тысяч рублей. Без денег остались 17 человек.

Между тем, по версии следствия, в период с февраля по август 2018 года руководитель имел финансовую возможность для выплати наличие денежных средств на счетах организации.

Результаты исследования ситуации также подтвердили, что имущественное положение коммерческой организации в этот период позволяло обвиняемому своевременно выплачивать заработную плату. При этом в период нарушения трудовых прав работников генеральный директор осуществлял переводы денежных средств предприятия на свой банковский счет.

Во время предварительного следствия он полностью признал вину в совершении преступления и частично погасил задолженность по зарплате перед одним работником.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Программа «Сотрудничество» получила высокую оценку Счётной палаты ЯНАО
В Новом Уренгое рецидивист с подругой вынес и магазина продукты на 4 тысячи рублей
5 млрд рублей потратит Ямал в 2019 году на переселение из аварийного жилья
Новоуренгойцу, укравшему физиоприбор из аптеки, грозит срок
В Салехарде на реке Полябта подготовят две крещенские купели
На Ямале появятся пять новых реанимобилей
На жителя села Сеяха, который не смог пройти мимо чужого снегохода, завели дело
Новоуренгойцы в День Победы хотят в автобусах слышать песни военных лет
Житель Лабытнанги помог деньгами аферистке, «обознавшись» в соцсети
В Ноябрьске крещенскую купель установят на озере Ханто ближе к берегу
24 ямальца станут участниками полуфинала конкурса «Лидеры России» по УрФО
Крещенскую купель в Тарко-Сале оборудуют на реке Пяку-Пур
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 20%
В Лабытнанги горожане сами выберут развлекательные площадки в парке «Юбилейный»
На Ямале с начала года возросло количество ДТП с травмами
Ямальский старт «мусорной реформы» оценили в Правительстве РФ
В Ноябрьске перекрыли канал поставки наркотиков
Аферисты с Кубани заказывали доставку еды из ямальских кафе
Гонконгский и свиной: на Ямале болеют гриппом
Зимник «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» полностью открыли для движения
В Салехарде 16-летнюю девушку сбили на «зебре»
Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал ямальскую инициативу
Погода на Ямале 16 января: снегопады продолжатся
Лабытнангцы считают, что площадь Победы нуждается в реконструкции в первую очередь