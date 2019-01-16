В Новом Уренгое будут судить гендиректора, задолжавшего 320 тысяч рублей работникам

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-16T12:27:46+03:00

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В Новом Уренгое ждет суда генеральный директор коммерческой организации. Его обвиняют в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев работникам. За это время он задолжал более 320 тысяч рублей. Без денег остались 17 человек.

Между тем, по версии следствия, в период с февраля по август 2018 года руководитель имел финансовую возможность для выплати наличие денежных средств на счетах организации.

Результаты исследования ситуации также подтвердили, что имущественное положение коммерческой организации в этот период позволяло обвиняемому своевременно выплачивать заработную плату. При этом в период нарушения трудовых прав работников генеральный директор осуществлял переводы денежных средств предприятия на свой банковский счет.

Во время предварительного следствия он полностью признал вину в совершении преступления и частично погасил задолженность по зарплате перед одним работником.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.