СЕГОДНЯ 11:21 2019-01-16T11:46:36+03:00

В Лабытнанги горожане сами выберут развлекательные площадки в парке «Юбилейный» Фото: lbt.yanao.ru

Сбор предложений стартовал на ресурсе «Живём на Севере»

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В Лабытнанги горожане решают, как весело и с пользой провести семейный досуг в парке «Юбилейный». Сбор предложений стартовал на платформе «Предлагай!» информационного ресурса «Живём на Севере».

От лабытнангцев до 28 января ждут идей по организации на постоянной основе развлекательных «площадок выходного дня», затем начнётся этап голосования.

«Давайте вместе «загрузим» полезной и интересной деятельностью объекты, созданные в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», - призывают на сайте администрации города.

Тем временем, напоминаем, продолжается сбор идей по направлению «Знак ГТО на груди у него», направленный на повышение интереса к сдаче нормативов всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» среди жителей Семи лиственниц.