СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-16T10:49:13+03:00

На Ямале с начала года возросло количество ДТП с травмами Фото: Госавтоинспекция Ямала

В большинстве случаев водители не соблюдали очередность проезда

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С начала 2019 года на Ямале возросло количество ДТП, в которых получили травмы участники дорожного движения. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в результате 167 автопроисшествий пострадали 24 человека.

Значительный рост травмированных в ДТП зарегистрирован в Новом Уренгое, Муравленко и Пуровском районе. В большинстве случаев водители не соблюдали очередность проезда и безопасную дистанцию до впереди движущихся транспортных средств.

Полицейские напоминают, что в силу непростых дорожных условий в виде гололеда тормозной путь увеличивается, поэтому необходимо снижать скорость заблаговременно для обеспечения постоянного контроля над дорожной обстановкой, исключая совершения опасных маневров.

Пешеходам для безопасности рекомендуют оборудовать одежду со всех сторон световозвращающими элементами, чтобы стать заметнее для водителей.