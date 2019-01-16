Ямальский старт «мусорной реформы» оценили в Правительстве РФ

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-16T10:27:48+03:00

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Ямал – один из лучших регионов России по эффективности старта «мусорной реформы». Об этом сообщил в своём докладе заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев на совещании с вице-премьерами, которое провёл в понедельник, 14 января, в Москве председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Одним из основных вопросов для обсуждения стал переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщается на сайте Правительства РФ. По словам вице-премьера, на данный на новую систему перешли момент более 80% регионов.

Напомним, с 1 января 2019 года на Ямале начал работу единый региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». До реформы мусоровывозящих компаний было много, теперь на всей территории округа будет только одна компания, которая будет заниматься вывозом ТКО. Обслуживанием контейнерной площадки во дворе, как и контейнеров по-прежнему будет заниматься УК (ТСЖ и т.п.).

Услуга по вывозу мусора входила до 2019 года в состав платы за содержание и ремонт. С этого года она перешла в коммунальные услуги. Плата граждан определена регионом в размере 150 рублей с человека в месяц, причём экономически обоснованный тариф регионального оператора составил 1002 рубля. Ямальцы будут оплачивать только вывоз мусора, оплату всех остальных составляющих обращения с ТКО (обезвреживание, сортировка, переработка и пр.) берёт на себя округ. Кроме того, все категории граждан, которым положены льготы на оплату ЖКУ, будут их получать и за данную услугу. Соответствующие изменения уже внесены в законодательство арктического региона.

Из состава платы за содержание жилых помещений управляющие компании с 01 января должны исключить все расходы, связанные с вывозом и захоронением твёрдых коммунальных расходов, то есть произвести уменьшение указанной платы.

Размер, на который должна уменьшиться плата за содержание в среднем по городам ЯНАО, составляет от 4 до 7 рублей с квадратного метра жилья в зависимости от муниципального образования, а также от состава расходов.