В Ноябрьске перекрыли канал поставки наркотиков

СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-16T09:56:54+03:00

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В Ноябрьске полицейские задержали наркодилера, который готовился распространить зелье в городе. Его взяли 9 января во время оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленником оказался местный житель 1980 года рождения.

При личном досмотре и обследовании его квартиры были изъяты наркотические вещества общей массой около 40 граммов и предметы для изготовления «закладок». Как выяснилось, распространением наркотических средств синтетического происхождения на территории города он занимался с сентября 2018 года.

Как сообщает УМВД России по ЯНАО, возбужденно уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ведется следствие.