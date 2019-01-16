Аферисты с Кубани заказывали доставку еды из ямальских кафе

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-16T09:42:44+03:00

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Двое мошенников из Краснодарского края облапошили несколько жителей Ямала, не выезжая из региона. Их жертвами стали курьеры.

С октября по декабрь 2018 года они по телефону заказывали в различных кафе доставку готовых блюд, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. По пути следования к предлагаемому месту встречи просили курьеров пополнить счета абонентских номеров, обещая, что деньги будут возвращены при встрече. Однако после пополнения счета псевдозаказчики переставали выходить на связь. Общий ущерб составил более 18 000 рублей.

Аферистов задержали. Ими оказались двое ранее судимых жителей г. Краснодара 1987 и 1988 года рождения.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество». Злоумышленники дали признательные показания. С них взяли подписки о невыезде.