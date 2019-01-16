Гонконгский и свиной: на Ямале болеют гриппом

СЕГОДНЯ 09:15 2019-01-16T09:17:28+03:00

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На Ямале в медучреждения с диагнозом ОРВИ за минувшую неделю обратилось 2054 человека. Как сообщили в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, Окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 64,7% и составляет 38,13 случаев на 10 тысяч населения.

Всего за это время госпитализировано 76 человек, то есть 3,7% от всех заболевших. Чаще всего в больницу попадают малыши до 2 лет. Их оказалось – 35 (40,05% от всех госпитализированных), 18 и старше – 20 (26,3%).

По данным лабораторного мониторинга в 3 пробах выделен вирус гриппа А (H1N1), в 6 пробах выделен вирус гриппа А (H3N2), 1 пробе выделен вирус парагриппа, в 2 – РС вирусы, в 12 – другие.

С диагнозом внебольничная пневмония обратился 71 человек, 61 больного пришлось госпитализировать. Наибольшее количество заболевших – ямальцы детсадовского возраста– 11 случаев (15,4% от всех заболевших), 40-64 года – 20 случаев (28,1%), 18-39 лет – 14 случаев (19.7%).

Как уточняют в региональном ведомстве, вакцинировано 262059 человек. Выполнение плана составило 108%. Привито 48,6% ямальцев.