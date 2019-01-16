Зимник «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» полностью открыли для движения

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-16T08:50:05+03:00

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Последний на Ямале зимник начал действовать на всем протяжении трассы в полночь 16 января. Накануне трассу «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» обследовала приемочная комиссия.

Напомним эта зимняя трасса открывается в самую последнюю очередь, поскольку она практически полностью проходит по поверхности реки. Участок «Аксарка-Салемал» открылся 10 января. Сейчас сезонная дорога доступна для проезда автомобилей массой до 10 тонн. На отрезке «Салемал — Панаевск — Яр-Сале» открыто движение только для полноприводных авто общей массой до 10 тонн.

Накануне на ледовой переправе через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги был повышен тоннаж до 30 тонн для всех видов транспорта. Во вторник также было восстановлено движение по зимнику «Салехард-Надым».