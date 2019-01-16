В Салехарде 16-летнюю девушку сбили на «зебре»

СЕГОДНЯ 08:18 2019-01-16T08:23:55+03:00

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В Салехарде в ДТП 15 января пострадала 16-летняя девушка. Дорожное происшествие случилось около 18 часов 00 минут в районе д. 18 ул. Манчинского. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля Kia не предоставил преимущество в движении и сбил несовершеннолетнего пешехода. Уточняется, что девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована с различными травмами.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых травмы получила юная жительница ямальской столицы. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 167 зарегистрированных ДТП травмированы 24 человека.