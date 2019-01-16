Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал ямальскую инициативу

СЕГОДНЯ 07:56 2019-01-16T08:11:22+03:00

Изменение в существующем законе позволит реализовать на Ямале проект строительства моста через реку Пур

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В Москве на заседании комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству 15 января поддержали законопроект, который позволит ускорить развитие дорожной сети ЯНАО. Поправка в федеральный закон рекомендована к рассмотрению в первом чтении в январе 2019 года. Документ предусматривает исключение районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий из правила об альтернативном бесплатном проезде при строительстве платных дорог. Законопроект гарантирует бесплатный проезд для легковых автомобилей, машин социальных и экстренных служб. Изменения коснутся только грузового и специализированного транспорта.

Действующая норма об обязательном обеспечении альтернативного бесплатного проезда ограничивает возможности для привлечения инвесторов к дорожному строительству.

Изменение в существующем законе позволит реализовать на Ямале такие инфраструктурные проекты, как мост через реку Пур (старт строительства объекта дал губернатор округа 22 декабря 2018 г.). Новый путепровод свяжет восточную часть ЯНАО с основной сетью региональных дорог. Важность развития этого направления неоднократно подчеркивал глава арктического региона Дмитрий Артюхов.

По его словам, механизм государственно-частного партнёрства позволяет реализовывать такие, ещё вчера казавшиеся невозможными, решения.

- Строится ключевая инфраструктура – сложнейший мост через реку Пур, и это происходит без бюджетного финансирования. Мы научились использовать концессию для эффективного решения текущих вопросов и накопившихся задач, - отметил глава ЯНАО.