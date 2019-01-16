Погода на Ямале 16 января: снегопады продолжатся
В среду, 16 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -27 градусов, будет солнечно, без осадков, ветер юго-западный 3 м/с.
В Ноябрьске - 12 градуса, пасмурно, небольшой снег будет идти весь день, ветер юго-западный 7 м/с.
В Новом Уренгое – 14 градусов, пасмурно, снегопад, юго-западный ветер 4 м/с.
В Надыме - 15 градусов, пасмурно и снежно, ветер западный 4 м/с.
В Губкинском - 13 градусов, пасмурно, снегопад в первой половине дня, ветер юго-западный 6 м/с.
В Тарко-Сале - 13 градусов, пасмурно, снегопад, ветер юго-западный 5 м/с.
В Муравленко -13 градуса, пасмурно, снег, западный ветер 7 м/с.
В Лабытнанги - 23 градуса, малооблачно, без осадков, западный ветер 3 м/с.