2019-01-15T16:10:39+03:00
Общество

Лабытнангцы считают, что площадь Победы нуждается в реконструкции в первую очередь

На ее обновление муниципалитет может получить федеральные деньги
Анна Полякова
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Лабытнангцы считают, что площадь Победы нуждается в реконструкции в первую очередь Фото: lbt.yanao.ruЛабытнангцы считают, что площадь Победы нуждается в реконструкции в первую очередь Фото: lbt.yanao.ru
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Лабытнангцы выбрали общественные территории, которые будут благоустроены в случае победы муниципалитета на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.

На платформе «Предлагай!» портала «Живём на Севере» завершены сбор предложений и голосование по определению

От горожан поступило шесть предложений. Среди них две площади – Победы и возле ЗАГСа, историческое наследие – Коми-деревня, въезд в город со стороны Салехарда, дорожное кольцо на пересечении улиц Советской и Первомайской и территория возле железнодорожного вокзала. В итоге победу одержала площадь Победы.

С 16 января на платформе «Предлагай!» портала «Живём на Севере» стартует сбор предложений по мероприятиям благоустройства, которые жители города хотели бы включить в конкурсный дизайн-проект.

Отметим, в 2018 году муниципалитет уже пытался участвовать во Всероссийском конкурсе малых городов, желая обновить площадь Победы. Однако другие муниципалитеты показались конкурсной комиссии более убедительными в плане архитектурных решений.

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