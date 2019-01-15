Улов ямальских рыбаков в 2018 году почти догнал рекордных результат

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-15T15:55:11+03:00

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На Ямале в 2018 году добыто свыше 10,1 тыс. тонн рыбы. Рыбодобытчики региона приблизились к результату 2017 года – лучшему за последние 15 лет, тогда общий объём вылова в округе составил 10,6 тыс. тонн.

В профильном департаменте рассказали, что промысел в минувшем году вели 20 рыбодобывающих и 12 сельскохозяйственных предприятий. Выпуск готовой рыбной продукции в округе составил 13,2 тыс. тонн. Это на 200 тонн больше, чем годом ранее.

В 2019 году Салехардский комбинат планирует запуск принципиально новых для округа деликатесов – рыбных снеков, паштетов, колбас из частиковых видов рыб. Для нового производства на предприятии будет создано 50 дополнительных рабочих мест. Новинок будет выпускаться до 700 тонн ежегодно.

Большая часть ямальских уловов реализуется населению округа, как в торговых точках, так и во время ярмарочных мероприятий. Особым спросом пользуется ямальская рыба на выездных продуктовых ярмарках. Например, на одной из последних – Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге – «Орион» реализовал около пяти тонн товара.

Кроме того, рыбная продукция арктического региона поставляется в Москву, Санкт-Петербург, Свердловскую, Омскую, Тюменскую области и другие субъекты страны. В минувшем году аграрные предприятия округа отправили в российские регионы 5,6 тыс. тонн рыбы и готовой продукции из неё.