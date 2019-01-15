На Ямале записывать детей в первоклашки начнут 26 января

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-15T15:31:02+03:00

За парты впервые сядут чуть более 8 тысяч юных ямальцев

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На Ямале приемная кампания в первые классы стартует с 26 января. В этот день начнут принимать заявления у салехардцев с 8 утра, а через час у жителей Ямальского района.

28 января стартует приемная кампания в Надымском районе, 29 января – в Пуровском районе. В остальных 9 муниципалитетах приемная кампания начнется 1 февраля 2019 года.

По предварительным подсчетам, в 2019-2020 учебном году за парты впервые сядут чуть более 8 тысяч юных ямальцев, сообщает окружной департамент образования.

Больше всего будущих первоклассников ожидается в Новом Уренгое – 1680, в столице Ямала – 924, самые немногочисленные первые классы будут в Красноселькупском районе, здесь ожидается 116 бывших дошколят.

Прием заявлений в школу осуществляется в 2 этапа, сообщили в департаменте образования ЯНАО. С 1 февраля по 30 июня зачисляются дети, проживающие на закрепленной за школой территории. С 1 июля по 5 сентября, заявления принимают ото всех остальных желающих при наличии свободных мест.

В этом году заявление на зачисление в первый класс в школы округа можно подать: в электронной форме, в МФЦ, а также в школах в зависимости от схемы, утвержденной в муниципальном образовании.