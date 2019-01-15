2019-01-15T15:31:02+03:00
Общество

На Ямале записывать детей в первоклашки начнут 26 января

За парты впервые сядут чуть более 8 тысяч юных ямальцев
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ямале приемная кампания в первые классы стартует с 26 января. В этот день начнут принимать заявления у салехардцев с 8 утра, а через час у жителей Ямальского района.

28 января стартует приемная кампания в Надымском районе, 29 января – в Пуровском районе. В остальных 9 муниципалитетах приемная кампания начнется 1 февраля 2019 года.

По предварительным подсчетам, в 2019-2020 учебном году за парты впервые сядут чуть более 8 тысяч юных ямальцев, сообщает окружной департамент образования.

Больше всего будущих первоклассников ожидается в Новом Уренгое – 1680, в столице Ямала – 924, самые немногочисленные первые классы будут в Красноселькупском районе, здесь ожидается 116 бывших дошколят.

Прием заявлений в школу осуществляется в 2 этапа, сообщили в департаменте образования ЯНАО. С 1 февраля по 30 июня зачисляются дети, проживающие на закрепленной за школой территории. С 1 июля по 5 сентября, заявления принимают ото всех остальных желающих при наличии свободных мест.

В этом году заявление на зачисление в первый класс в школы округа можно подать: в электронной форме, в МФЦ, а также в школах в зависимости от схемы, утвержденной в муниципальном образовании.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лабытнангцы считают, что площадь Победы нуждается в реконструкции в первую очередь
Улов ямальских рыбаков в 2018 году почти догнал рекордных результат
Аферист-работодатель выманил у соискателя вакансии 16 тысяч рублей
Участок Салемал — Панаевск — Яр-Сале зимней дороги обследует приёмочная комиссия
Надымчанка потеряла полмиллиона рублей, связавшись с мошенниками
Президент «Ямал – потомкам!» встретится с оленеводами Надымского и Ямальского районов
На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги повысился тоннаж
В Ноябрьске 300 горожан поплатились за нарушение тишины
Лабытнангцы голосованием выберут удобный способ информирования о мерах соцзащиты
В Тарко-Сале назвали лучших борцов региона
Глава Лабытнанги рассказала губернатору о развитии муниципалитета в 2019 году
Жители Тазовского района приступили к сбору «Посылок солдатам»
В Кресноселькупе будут судить продавщицу за сбыт алкоголя подросткам
На Ямале оборудуют 30 крещенских купелей
В Новом Уренгое грабителя, напавшего на продавщицу, задержали
В Надым пришел новый пассажирский транспорт и коммунальные спецмашины
В Новом Уренгое на пешеходном переходе иномарка сбила женщину
Салехардскую библиотеку одарили новым микроавтобусом
Надымчанин, случайно убивший грубияна, сел в тюрьму на 8 лет
В Новом Уренгое на мосту столкнулись автобус и грузовик