Аферист-работодатель выманил у соискателя вакансии 16 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-01-15T15:06:23+03:00

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В Ноябрьске безработный попался в руки работодателя-мошенника. Аферист выманил у мужчины 16 500 рублей.

В полиции ямалец, ставший жертвой обмана, рассказал, что на интернет-сайтах просматривал объявления с предложениями о трудоустройстве. Найдя подходящую вакансию, мужчина отправил электронной почтой свое резюме. Через несколько дней пришло письмо, в котором говорилось, что его могут взять на работу оператором по добыче нефти и газа при условии получения четыре допуска к работе.

По телефону неизвестный мужчина подтвердил эту информацию. Следом пришло еще одно письмо, в котором были данные о том, где можно пройти ускоренное обучение и получить необходимые допуски. Оформив четыре заявки и оплатив полную стоимость за обучение, ноябрянин стал ждать, когда ему придут готовые документы, которые якобы должны отправить транспортной компанией. Однако документы так и не были доставлены, на телефонные звонки никто не отвечает.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Виновного могут наказать лишением свободы на срок до 5 лет, сообщает УМВД России по ЯНАО.