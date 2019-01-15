2019-01-15T15:06:23+03:00
Происшествия

Аферист-работодатель выманил у соискателя вакансии 16 тысяч рублей

Северянин заплатил за курсы ускоренного обучения
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ноябрьске безработный попался в руки работодателя-мошенника. Аферист выманил у мужчины 16 500 рублей.

В полиции ямалец, ставший жертвой обмана, рассказал, что на интернет-сайтах просматривал объявления с предложениями о трудоустройстве. Найдя подходящую вакансию, мужчина отправил электронной почтой свое резюме. Через несколько дней пришло письмо, в котором говорилось, что его могут взять на работу оператором по добыче нефти и газа при условии получения четыре допуска к работе.

По телефону неизвестный мужчина подтвердил эту информацию. Следом пришло еще одно письмо, в котором были данные о том, где можно пройти ускоренное обучение и получить необходимые допуски. Оформив четыре заявки и оплатив полную стоимость за обучение, ноябрянин стал ждать, когда ему придут готовые документы, которые якобы должны отправить транспортной компанией. Однако документы так и не были доставлены, на телефонные звонки никто не отвечает.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Виновного могут наказать лишением свободы на срок до 5 лет, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лабытнангцы считают, что площадь Победы нуждается в реконструкции в первую очередь
Улов ямальских рыбаков в 2018 году почти догнал рекордных результат
На Ямале записывать детей в первоклашки начнут 26 января
Участок Салемал — Панаевск — Яр-Сале зимней дороги обследует приёмочная комиссия
Надымчанка потеряла полмиллиона рублей, связавшись с мошенниками
Президент «Ямал – потомкам!» встретится с оленеводами Надымского и Ямальского районов
На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги повысился тоннаж
В Ноябрьске 300 горожан поплатились за нарушение тишины
Лабытнангцы голосованием выберут удобный способ информирования о мерах соцзащиты
В Тарко-Сале назвали лучших борцов региона
Глава Лабытнанги рассказала губернатору о развитии муниципалитета в 2019 году
Жители Тазовского района приступили к сбору «Посылок солдатам»
В Кресноселькупе будут судить продавщицу за сбыт алкоголя подросткам
На Ямале оборудуют 30 крещенских купелей
В Новом Уренгое грабителя, напавшего на продавщицу, задержали
В Надым пришел новый пассажирский транспорт и коммунальные спецмашины
В Новом Уренгое на пешеходном переходе иномарка сбила женщину
Салехардскую библиотеку одарили новым микроавтобусом
Надымчанин, случайно убивший грубияна, сел в тюрьму на 8 лет
В Новом Уренгое на мосту столкнулись автобус и грузовик