Участок Салемал — Панаевск — Яр-Сале зимней дороги обследует приёмочная комиссия

СЕГОДНЯ 14:28 2019-01-15T14:30:35+03:00

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На участке Салемал — Панаевск — Яр-Сале дороги «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» сегодня, 15 января работает приёмочная комиссия. Специалисты замеряют толщину льда, чтобы определить допустимый тоннаж, проверяют состояние проезжей части. После обследования участка комиссия даст заключение о его готовности и дате ввода в эксплуатацию.

Открытие трассы запланировано на 16 января. Первый участок «Аксарка-Салемал» действует с 11 января. Сегодня он доступен для автомобилей массой до 10 тонн.

Напомним, эта зимняя трасса открывается в самую последнюю очередь, поскольку она практически полностью проходит по поверхности реки.

Сегодня возобновилось движение по автозимнику «Салехард – Надым», накануне он был закрыт для проезда из-за ухудшения погодных условий. С 09:00 открыто движение для полноприводных транспортных средств общей массой до 20 тонн, а с 14:00 открыто движение для всех транспортных средств общей массой до 20 тонн.

Дорожники обращают внимание, что выезд на закрытые зимники опасен для жизни! Сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи и в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

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