2019-01-15T15:21:29+03:00
Общество

Надымчанка потеряла полмиллиона рублей, связавшись с мошенниками

Северянка отправила мошенникам фото паспорта и банковской карты
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Надыме полиция проводит проверку по факту крупного мошенничества. Доверчивая жительница поселка Пангоды Надымского района потеряла более 480 тысяч рублей.

Выяснилось, что 8 января женщине позвонил неизвестный, представившийся брокером, и предложил получить «легкие деньги». Он посоветовал принять участие в торговле на биржевой площадке.

Предложение заинтересовало женщину и она, по указанию неизвестных, установила на свой компьютер программы для ведения торговли на финансовых рынках, вводила коды из приходивших на телефон смс-сообщений.

Кроме этого, северянка отправила на электронную почту мошенников копию своего паспорта, фотографии банковской карты, другую личную информацию. В результате злоумышленники завладели ее деньгами - на сумму более 480 тысяч рублей, сообщает в УМВД России по ЯНАО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лабытнангцы считают, что площадь Победы нуждается в реконструкции в первую очередь
Улов ямальских рыбаков в 2018 году почти догнал рекордных результат
На Ямале записывать детей в первоклашки начнут 26 января
Аферист-работодатель выманил у соискателя вакансии 16 тысяч рублей
Участок Салемал — Панаевск — Яр-Сале зимней дороги обследует приёмочная комиссия
Президент «Ямал – потомкам!» встретится с оленеводами Надымского и Ямальского районов
На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги повысился тоннаж
В Ноябрьске 300 горожан поплатились за нарушение тишины
Лабытнангцы голосованием выберут удобный способ информирования о мерах соцзащиты
В Тарко-Сале назвали лучших борцов региона
Глава Лабытнанги рассказала губернатору о развитии муниципалитета в 2019 году
Жители Тазовского района приступили к сбору «Посылок солдатам»
В Кресноселькупе будут судить продавщицу за сбыт алкоголя подросткам
На Ямале оборудуют 30 крещенских купелей
В Новом Уренгое грабителя, напавшего на продавщицу, задержали
В Надым пришел новый пассажирский транспорт и коммунальные спецмашины
В Новом Уренгое на пешеходном переходе иномарка сбила женщину
Салехардскую библиотеку одарили новым микроавтобусом
Надымчанин, случайно убивший грубияна, сел в тюрьму на 8 лет
В Новом Уренгое на мосту столкнулись автобус и грузовик