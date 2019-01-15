Надымчанка потеряла полмиллиона рублей, связавшись с мошенниками

СЕГОДНЯ 14:13 2019-01-15T15:21:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Надыме полиция проводит проверку по факту крупного мошенничества. Доверчивая жительница поселка Пангоды Надымского района потеряла более 480 тысяч рублей.

Выяснилось, что 8 января женщине позвонил неизвестный, представившийся брокером, и предложил получить «легкие деньги». Он посоветовал принять участие в торговле на биржевой площадке.

Предложение заинтересовало женщину и она, по указанию неизвестных, установила на свой компьютер программы для ведения торговли на финансовых рынках, вводила коды из приходивших на телефон смс-сообщений.

Кроме этого, северянка отправила на электронную почту мошенников копию своего паспорта, фотографии банковской карты, другую личную информацию. В результате злоумышленники завладели ее деньгами - на сумму более 480 тысяч рублей, сообщает в УМВД России по ЯНАО.