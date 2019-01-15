2019-01-15T14:04:00+03:00
Общество

Президент «Ямал – потомкам!» встретится с оленеводами Надымского и Ямальского районов

Разговор пойдет на родном языке
Анна Полякова
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Президент «Ямал – потомкам!» встретится с оленеводами Надымского и Ямальского районов Фото: правительство ЯНАОПрезидент «Ямал – потомкам!» встретится с оленеводами Надымского и Ямальского районов Фото: правительство ЯНАО
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Президент общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал – потомкам!» Эдуард Яунгад проведёт встречи с оленеводами.

Его совместные поездки с сотрудниками департамента по делам КМНС в Надымскоий и Ямальский районы состоятся с 15 по 18 января.

Запланировано совещание с представителями администраций муниципалитетов, предприятий «Ярсалинское» и «Панаевское» по вопросам сохранения и развития традиционных отраслей хозяйствования тундровиков.

В стойбищах оленеводам на родном языке расскажут об обязательном проведении в стадах противоэпизоотических мероприятий, напомнят о проведении забоя оленей только в специально отведённых для этого местах с участием ветеринаров.

Коренным северянам разьяснят возможностях получения общинами грантов, субсидий и оказании общественно полезных услуг, в части оформления документов для получения государственных и муниципальных услуг.

Оленеводов проинформируют о господдержке в части исполнения мероприятий в рамках регионального стандарта минимальной материальной обеспеченности коренных северян, ведущих кочевой образ жизни, сообщили в правительстве ЯНАО.

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