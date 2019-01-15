2019-01-15T16:00:11+03:00
Общество

На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги повысился тоннаж

На зимнюю трассу пропускают автомобили до 30 тонн
Анна Полякова
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На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги повысился тоннаж Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа ледовой переправе Салехард - Лабытнанги повысился тоннаж Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На ледовой переправе через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги 15 января с 11:00 повышен тоннаж до 30 тонн для всех видов транспорта. Накануне на трассу пропускали только транспорт общей массой до 20 тонн.

Сегодня же восстановлено движение по зимнику «Салехард-Надым». 15 января на сезонную трассу с 9.00 пускают полноприводные автомобили общей массой до 20 тонн. С 14.00 открыто движение для всех транспортных средств общей массой до 20 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, накануне движение по этой зимней автодороге «Салехард-Надым» было полностью временно приостановлено из-за непогоды.

Открытие участка дороги Салемал — Панаевск — Яр-Сале дороги «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» намечено на 16 января. Напомним, эта зимняя трасса открывается в самую последнюю очередь, поскольку она практически полностью проходит по поверхности реки. Пока работает только участок «Аксарка-Салемал» для автомобилей массой до 10 тонн.

Автозимник Уренгой — Красноселькуп открыт для движения полноприводных грузовых машин общей массой от 3,5 до 30 тонн только с 20:00 до 08:00. Для легковых полноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн дорога работает круглосуточно.

На сезонной трассе «Лабытнанги - Мужи - Азовы – Теги» доступно движение для всех видов транспорта общей массой до 15 тонн.

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