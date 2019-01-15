В Ноябрьске 300 горожан поплатились за нарушение тишины

СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-15T13:17:16+03:00

Штраф за шум может составлять от 500 до 250 тысяч рублей

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В Ноябрьске административная комиссия Ноябрьска подвела итоги 2018 года. За прошедший год уполномоченным органом было рассмотрено 629 протоколов, почти 300 из них - в отношении нарушителей тишины. Пренебрегают горожане и правилами благоустройства – по этой статье привлечены 211 человек.

Были у административной комиссии и вопросы к 40 жителям в связи с несоблюдением правил содержания домашних животных.

Между тем, в администрации города напоминают, что, по региональному закону, за совершение действий, нарушающих тишину и покой жильцов с 23.00 до 07.00 в рабочие дни и с 23.00 до 09.00 в субботу и воскресенье предусмотрено предупреждение или штраф.

Нарушителям придется раскошелиться, заплатив государству от 500 до 2 500 рублей, для должностных лиц штраф составляет от 5 000 до 15 000, для юридических лиц - от 50 000 до 250 тысяч рублей.