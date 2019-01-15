2019-01-15T13:07:22+03:00
Общество

Лабытнангцы голосованием выберут удобный способ информирования о мерах соцзащиты

Опрос стартовал на ресурсе «Живём на севере»
Анна Полякова
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Лабытнангцам предлагают выбрать удобный способ информирования о мерах социальной поддержки населения. Горожане голосованием определят, как получать такие значимые сообщения.

Опрос на тему «Всегда быть в курсе нам помогут…» стартовал на платформе «Решай!» информационного ресурса «Живём на севере». Его инициатором выступило управление по труду и соцзащите населения города.

Предложенные варианты: с помощью местных СМИ, смс-сообщений, официального сайта управления или его страниц в социальных сетях. Специалисты готовы действовать по наиболее удобной для горожан схеме оповещения, говорится на сайте администрации города.

Опрос продлится по 28 января включительно. Проголосовать можно только один раз, но за несколько привлекательных для вас вариантов.

Итоги ещё одного опроса на платформе «Решай!» - «Живи в ритме молодости!» - позволили оценить необходимость работы в вечернее время Городского молодёжного центра. Выяснилось, что большинство высказались против вечернего графика работы центра.

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