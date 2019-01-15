2019-01-15T12:27:43+03:00
Спорт

В Тарко-Сале назвали лучших борцов региона

Пуровчане завоевали 44 медали
Анна Полякова
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В Тарко-Сале подвели итоги первенства ЯНАО по спортивной (греко-римской) борьбе. В спортивном комплексе «Авангард» продемонстрировали мастерство и волю к победе 175 спортсменов из Лабытнанги, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского, Красноселькупского Тазовского и Пуровского районов.

Хозяева традиционно выступили результативно, завоевав в общей сложности 44 медали. Как сообщили в районном управлении по физической культуре и спорту, первые места в своих весовых и возрастных категориях заняли таркосалинцы Ильяс Гамзатов, Тамирлан Загиров, Абдусалам Омаров, Рустам Уцумиев, Георгий Плотников, Вадим Богов, Альберт Доев, Аскар Марзоев, Заур Курбанисмаилов, Алексей Клочнев и Алексей Бочкарев. Так же с золотом завершили борьбу пурпейцы Жабир Мирзоев, Абдул Манафов, Насир Мирзоев, Егор Подметенный, Биарслан Рамазанов, Сергей Жеребятнев, Муслим Юсупов и Марат Бадрудинов.

В своих возрастных категориях лучшими борцами соревнований названы Альберт Доев и Заур Курбанисмаилов. За волю к победе отмечен Тамирлан Загиров, сообщили в администрации Пуровского района.

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