СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-15T12:04:41+03:00

Глава Лабытнанги рассказала губернатору о развитии муниципалитета в 2019 году Фото: lbt.yanao.ru

Особое внимание в этом году уделят переселению из аварийного и ветхого жилищного фонда

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с главой администрации Лабытнанги Мариной Тресковой. Обсуждались вопросы развития муниципалитета в 2019 году.

Акценты были расставлены на переселении из аварийного и ветхого жилищного фонда, перспективах реконструкции улицы Обской, создании новых объектов в рамках Года благоустройства, объявленного губернатором на Ямале.

Особое внимание в этом году уделят переселению из аварийного и ветхого жилищного фонда. С 2012 года по декабрь 2018 года на территории города введены в эксплуатацию и встретили новосёлов 26 многоквартирных жилых домов.

1001 семья – а это 2,5 тысячи лабытнангцев получили ключи от новых квартир. Расселено и снесено 120 аварийных домов.

По состоянию на 09 января 2019 года по городу Лабытнанги признано аварийными и подлежащими сносу 116 многоквартирных домов, это 1040 квартир общей площадью почти 48 тыс. м2. Решение данного вопроса находится на постоянном контроле у органов муниципальной и региональной власти.

В 2019 году ямальской казны на благоустройство общественных территорий города будет выделено порядка 115 млн рублей, ещё 69 млн рублей направят на дворовые территории.

Дизайн-проекты объектов и проектов прошли обязательную процедуру общественных обсуждений. Жители проголосовали за идею создания пешеходной зоны по улице Дзержинского, благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Арктика», и за работы по озеленению парка «Юбилейный».