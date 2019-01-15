2019-01-15T11:37:56+03:00
Общество

Жители Тазовского района приступили к сбору «Посылок солдатам»

42 земляка получат послания с малой родины
Анна Полякова
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Жители Тазовского района приступили к сбору «Посылок солдатам» Фото: tasu.ruЖители Тазовского района приступили к сбору «Посылок солдатам» Фото: tasu.ru
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В Тазовском районе стартует благотворительная акция «Посылка солдату». Мероприятие традиционно приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

С 15 января по 1 февраля от жителей района принимаются конфеты, печенье, консервы и другие продукты питания, пригодные к длительному хранению, а также предметы первой необходимости - зубная паста, мыло, расчески, носовые платки, тетради, конверты, ручки, сообщает местная администрации,.

- Для каждого призывника будет сформирована и отправлена адресная посылка в воинские части, где ребята проходят службу. В этом году к празднику День защитника Отечества 42 молодых военнослужащих-тазовчанина получат посылку с малой родины, - пояснили организаторы акции, которыми выступают специалисты МБУ «Молодежный центр».

Акция проводится на территории муниципального образования ежегодно на протяжении уже десяти лет.

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