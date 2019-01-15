В Кресноселькупе будут судить продавщицу за сбыт алкоголя подросткам
В Кресноселькупе в суд направили суд уголовное дело в отношении продавца магазина «Новинка».
Женщина прожала алкоголь троим несовершеннолетним подросткам. Инцидент произошел 15 декабря 2018 года. При этом за два месяца до произошедшего она уже привлекалась к административной ответственности за подобное правонарушение.
На допросе женщина признала свою вину в совершении преступления и пообещала, что никогда более не будет продавать алкоголь и сигареты несовершеннолетним. Ей грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Кроме того, и в отношении родителей несовершеннолетних собраны административные материалы за распитие подростками алкогольной. Все материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Красноселькупский район.
Индивидуальному предпринимателю, осуществляющему торговлю в «Новинке», внесено представление об устранении причин, способствующих совершению преступления.