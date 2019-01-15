В Новом Уренгое грабителя, напавшего на продавщицу, задержали

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-15T10:00:16+03:00

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Новоуренгойские полицейские по горячим следам раскрыли грабеж, совершенный в магазине 11 января. Пьяный мужчина напал на продавщицу, не желая расплачиваться за покупку. Как выяснилось, он, избив женщину, похитил у нее мобильный телефон и скрылся.

Злоумышленника задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний новоуренгоец.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Наказанием для него может стать лишение свободы сроком до 7 лет.

Похищенное изъято. Подозреваемый вину признал полностью. Оформлена явка с повинной.