В Надым пришел новый пассажирский транспорт и коммунальные спецмашины

СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-15T09:45:21+03:00

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В Надым поступило несколько единиц автотранспорта, предназначенных для пассажирских перевозок и для коммунальных нужд. Глава Надымского района Леонид Дяченко посмотрел приобретенную технику в МУП «Автотранспортное предприятие».

Так, например, в распоряжение муниципалитета пришел школьный автобус. Салон оборудован 21 сиденьем и, конечно, с ремнями безопасности, оснащен специальными полками для ранцев, в нем есть монитор и DVD-проигрыватель; в автомобиле установлен ТАХОГРАФ и система Глонасс, а северный вариант его исполнения предусматривает дополнительные отопители салона.

Теперь надымские ребята могут беспрепятственно поехать к сверстникам, например, поселка Пангоды, чтобы поучаствовать в соревнованиях, спортивных, культурных или интеллектуальных.

В муниципальное АТП поступила и коммунальная техника. Уже доставлены в Надым две автоцистерны для питьевой воды и две вакуумные автомашины на базе автомобиля КАМАЗ. Две машины предназначены для национальных сел: одна автоцистерна будет обсуживать жилищно-коммунальный комплекс Ныды, одна вакуумная машина – Кутопьюган.

Глава Надымского района отметил, что есть уже не только намерения, но и конкретные результаты по переводу муниципального пассажирского транспорта на компримированный природный газ, сообщили в администрации Надымского района.