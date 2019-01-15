2019-01-15T09:05:53+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое на пешеходном переходе иномарка сбила женщину

Она госпитализирована с различными травмами
Анна Полякова
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В Новом Уренгое женщина, попавшая под колеса иномарки, госпитализирована Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Новом Уренгое женщина, попавшая под колеса иномарки, госпитализирована Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Новом Уренгое женщина, переходившая проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу, попала под колеса легковушки. ДТП случилось в понедельник, 14 января, в 17 часов 40 минут. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в районе д.6/2 микрорайона Мирный водитель автомобиля Тойота не пропустил пешехода и совершил на него наезд. В результате ДТП женщина госпитализирована с различными травмами.

По данным ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы. С начала 2019 года в 151 зарегистрированном ДТП травмированы 23 человека.

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