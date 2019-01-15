Салехардскую библиотеку одарили новым микроавтобусом

СЕГОДНЯ 08:47 2019-01-15T08:49:04+03:00

На «Газели» книги читателям будут привозить на дом

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Глава администрации Салехарда Иван Кононенко вручил ключи от нового микроавтобуса «Газель» городской библиотеке.

Автомобиль был приобретен за счет средств городского бюджета, при поддержке Тюменской областной думы.

По словам директора центральной библиотечной системы Инны Ефимовой, у сотрудников уже большие планы на «Газель». Они собираются обслуживать горожан абонементами на дому, а также ездить по улицам окружной столицы и приглашать жителей в библиотеку.

- Если человек не может к нам приехать, мы приедем к нему, – отметила директор центральной библиотечной системы Инна Ефимова.

Градоначальник выразил слова благодарности за столь необходимый и нужный подарок лично председателю Тюменской облдумы Сергею Корепанову и поблагодарил за помощь. Он также напомнил, что это не первый автомобиль, приобретенный для учреждений города совместно с Тюменской областной думой и отметил что это становится доброй традицией, сообщает администрация ямальской столицы.