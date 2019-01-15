Надымчанин, случайно убивший грубияна, сел в тюрьму на 8 лет

СЕГОДНЯ 08:35 2019-01-15T08:38:27+03:00

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В Надыме местный житель признан получил 8 лет тюрьмы за убийство. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Само происшествие случилось 20 апреля 2018 года. 31-летний мужчина яростно отреагировал на сообщение своей сожительницы, которая находилась в гостях у подруги. По телефону она дала знать, что ее оскорбляет хозяин квартиры.

Взбешенный, он явился в квартиру посиделок и принялся избивать грубияна. Несколько ударов кулаком пришлось в область лица, а затем еще несколько ударов ногами в область грудной клетки. От полученных внутренних травм 47-летний хозяин квартиры скончался 21 апреля.

Во время предварительного следствия и в судебном процессе распустивший руки признал свою вину.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.