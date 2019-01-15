В Новом Уренгое на мосту столкнулись автобус и грузовик

СЕГОДНЯ 08:18 2019-01-15T08:23:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое на мосту через реку Варенга-Яха 14 января во время ДТП пострадал пассажир большегруза. Авария произошла в 12 часов 30 минут. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автобуса НЕФАЗ, двигаясь со стороны улицы Южная Магистраль по направлению улицы Геологоразведчиков, не уступил дорогу автомобилю Урал, который ехал во встречном направлении имел преимущество проезда. В результате ДТП пассажир грузовика госпитализирован.

По данным ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы. С начала 2019 года в 151 зарегистрированном ДТП травмированы 23 человека.