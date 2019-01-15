СЕГОДНЯ 07:56 2019-01-15T08:08:55+03:00

На Ямале возобновилось движение по зимнику «Салехард-Надым» Фото: 89.mchs.gov.ru

На трассу пускают полноприводные автомобили общей массой до 20 тонн

Изменить размер текста: A A

На Ямале движение по зимнику «Салехард-Надым» восстановлено. 15 января на сезонную с 9.00 трассу пускают полноприводные автомобили общей массой до 20 тонн. С 14.00 движение будет открыто для всех транспортных средств общей массой до 20 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, накануне движение по этой зимней автодороге «Салехард-Надым» было полностью временно приостановлено из-за непогоды.

Во вторник на ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги разрешено движение транспорта общей массой до 20 тонн, гусеничных до 35 тонн с перекрытием одной полосы.

Автозимник Уренгой — Красноселькуп открыт для движения полноприводных грузовых машин общей массой от 3,5 до 30 тонн только с 20:00 до 08:00. Для легковых полноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн дорога работает круглосуточно.

На сезонной трассе «Лабытнанги - Мужи - Азовы – Теги» доступно движение для всех видов транспорта общей массой до 15 тонн.

Участок «Аксарка-Салемал» дороги «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» работает для автомобилей массой до 10 тонн

Открытие участка дороги Салемал — Панаевск — Яр-Сале намечено на 16 января. Напомним, эта зимняя трасса открывается в самую последнюю очередь, поскольку она практически полностью проходит по поверхности реки.