Погода на Ямале 15 января: ожидаются снегопады

СЕГОДНЯ 05:21 2019-01-15T05:21:20+03:00

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Во вторник, 15 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -24 градусов, будет малооблачно, снег пройдет ближе к ночи, ветер юго-западный 4 м/с.

В Ноябрьске - 8 градуса, пасмурно, снег ожидается в первой половине дня, ветер западный 6 м/с.

В Новом Уренгое – 12 градусов, облачно, снегопад –до обеда, северо-западный ветер 5 м/с.

В Надыме - 17 градусов, солнечно и без осадков, ветер западный 5 м/с.

В Губкинском - 8 градусов, пасмурно, снегопад в первой половине дня, ветер северо-западный 8 м/с.

В Тарко-Сале - 7 градусов, пасмурно, снегопад, ветер северо-западный 7 м/с.

В Муравленко -12 градуса, облачно, лишь утром пройдет снег, западный ветер 7 м/с.

В Лабытнанги - 22 градуса, малооблачно, небольшой кратковременный снег - вечером, юго-западный ветер 3 м/с.