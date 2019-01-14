2019-01-14T15:51:00+03:00
Общество

На Ямале начали распределять разрешения на добычу бурых медведей в 2019 году

Приём заявок прекращается 1 февраля
Анна Полякова
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На Ямале начали распределять разрешения на добычу бурых медведей в 2019 году Фото: правительство ЯНАОНа Ямале начали распределять разрешения на добычу бурых медведей в 2019 году Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале 9 января стартовал прием заявлений от охотников на распределение разрешений на добычу бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях региона в 2019 году.

Приём заявок прекращается 1 февраля в 17.00, подчеркнули в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

Основанием для отказа включения в списки очерёдности является подача заявления с нарушением установленных сроков.

Кроме того, отмечается, что по закону заявления подаются в департамент лично или направляются почтой заказным письмом с уведомлением о вручении. Регистрируются они датой их отправления. Заявления, поданные в департамент иными способами, например, факсом, электронной почтой, простым письмом, к рассмотрению не принимаются.

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