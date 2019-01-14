2019-01-14T15:32:05+03:00
Общество

В Салехарде измерили высоту сугробов во дворах

Готовится акт о нарушениях, который направят в надзорные органы
Анна Полякова
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В Салехарде измерили высоту сугробов во дворах Фото: salekhard.orgВ Салехарде измерили высоту сугробов во дворах Фото: salekhard.org
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В Салехарде к работе управляющей компании опять возникли вопросы. Как сообщает администрация ямальской столицы, в новом, 2019 году департамент городского хозяйства проверил качество очистки от снега трех дворов: по ул. Мира, дом № 11, ул. З. Космодемьянской, дом № 30 и по ул. Броднева, дом № 38.

- При обследовании применялась тарированная линейка для измерения высоты снежного покрова. По правилам благоустройства она не должна превышать 10 сантиметров, однако во всех проверенных дворах сугробы выше 30 сантиметров. Кроме того, во дворах заметна коллейность. Все нарушения зафиксированы, в скором времени будет составлен акт и направлен в надзорные органы, - отметил инженер отдела коммунального хозяйства департамента городского хозяйства Николай Сорокин.

Стоит отметить, что все проинспектированные дома обслуживает управляющая компания ООО «ЖК Возрождение». В прошлом году все выявленные нарушения, допущенные этой УК, так и не были устранены.

Между тем, такие рейдовые мероприятия проводятся регулярно два раза в неделю, чтобы отследить своевременное освобождение от снега дворовых территорий и его вывоз, а также проконтролировать работу управляющих компаний.

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