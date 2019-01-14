В Новом Уренгое 23-летний мужчина ножом пытался разрешить спор со знакомым

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-14T15:10:16+03:00

Агрессору грозит лишение свободы на срок до двух лет

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В Новом Уренгое под суд пошел 23-летний житель ближнего зарубежья. В августе 2018 года в полицию поступило сообщение от врача бригады скорой помощи о том, что за помощью обратился 31-летний гражданин с ножевыми ранениями.

Во время проверки полицейские выяснили, что у мужчины произошел конфликт на бытовой почве со знакомым. Во время конфликта тот схватил нож и ударил им оппонентом.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Уголовное дело ушло в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.