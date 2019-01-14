2019-01-14T14:46:33+03:00
Общество

В Ноябрьске фестиваль «РобоФест» соберет изобретательных юных ямальцев

Состязания пройдут с 28 по 30 января
Анна Полякова
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Изобретательные школьники Ямала встретятся в Ноябрьске на четвертом региональном фестивале «РобоФест». Состязания пройдут с 28 по 30 января. Как сообщает департамент образования ЯНАО, региональные соревнования станут отборочным этапом Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-2019».

В рамках фестиваля заявлены соревнования по таким направлениям как - Hello, Robot! Lego – Башня, Путешественник, Hello, Robot! Open- Шагающий Шорт-трек, Перевозчик, FRO 6+, FRO 9+, «РобоКарусель» и «Инженерный проект».

У желающих принять участие в мероприятии осталось не так уж много времени. Зарегистрироваться на соревнование можно до 15 января.

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