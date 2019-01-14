2019-01-14T14:23:21+03:00
Общество

В Приуральском районе в тундре едва не замерзла семья с тремя детьми

Операция по спасению завершилась успешно
Анна Полякова
Поделиться:
В Приуральском районе в тундре едва не замерзла семья с тремя детьми Фото: yamalspas.yanao.ruВ Приуральском районе в тундре едва не замерзла семья с тремя детьми Фото: yamalspas.yanao.ru
Изменить размер текста:

В Приуральском районе успешно завершилась спасательная операция по поиску и эвакуации замерзающей семьи оленеводов.

Сигнал о том, что тундровикам требуется помощь, поступил от жителя села Зеленый Яр Приуральского района. В беду попали шесть человек, из них трое — дети.

Как выяснилось, в 17 километрах от Салехарда у них сломался снегоход. Как сообщили в ГУ «Ямалспас», пострадавших обнаружили и эвакуировали.

Спасателям обнаруженные члены семьи признались, что в медицинской помощи не нуждаются, лишь немного замерзли, но уже во время транспортировки согрелись. Спасатели доставили тундровиков в окружную столицу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале начали распределять разрешения на добычу бурых медведей в 2019 году
В Салехарде измерили высоту сугробов во дворах
В Новом Уренгое 23-летний мужчина ножом пытался разрешить спор со знакомым
В Ноябрьске фестиваль «РобоФест» соберет изобретательных юных ямальцев
В Ноябрьск успешно провели операцию больному с опухолью под языком
В таркосалинской детской поликлинике открыли пункт буккроссинга
На Ямале зимник «Салехард-Надым» закрыли из-за непогоды
В Ноябрьске разыскивают автомобилиста, сбившего школьника на светофоре
В Лабытнанги безработный в магазине обокрал покупательницу
В Новоуренгойской больнице выхаживают новорожденных по «методу кенгуру»
Новоуренгойцу грозит 5 лет тюрьмы за катания на чужих автомобилях
На Ямале в 2019 году еще больше многодетных семей получат деньги вместо наделов
В таркосалинском детском саду обнаружили опасную для жизни крупу
В Лабытнанги горожан к купели на реке Ханымей будут возить автобусы
На Ямале начал работу навигатор дополнительного образования
Лариса Куклина завоевала золото на этапе Кубка мира по биатлону
На Ямале готовятся к зимним сельским спортивным играм