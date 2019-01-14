СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-14T14:23:21+03:00

В Приуральском районе в тундре едва не замерзла семья с тремя детьми Фото: yamalspas.yanao.ru

Изменить размер текста: A A

В Приуральском районе успешно завершилась спасательная операция по поиску и эвакуации замерзающей семьи оленеводов.

Сигнал о том, что тундровикам требуется помощь, поступил от жителя села Зеленый Яр Приуральского района. В беду попали шесть человек, из них трое — дети.

Как выяснилось, в 17 километрах от Салехарда у них сломался снегоход. Как сообщили в ГУ «Ямалспас», пострадавших обнаружили и эвакуировали.

Спасателям обнаруженные члены семьи признались, что в медицинской помощи не нуждаются, лишь немного замерзли, но уже во время транспортировки согрелись. Спасатели доставили тундровиков в окружную столицу.