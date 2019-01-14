В Приуральском районе в тундре едва не замерзла семья с тремя детьми
Операция по спасению завершилась успешно
В Приуральском районе в тундре едва не замерзла семья с тремя детьми Фото: yamalspas.yanao.ru
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В Приуральском районе успешно завершилась спасательная операция по поиску и эвакуации замерзающей семьи оленеводов.
Сигнал о том, что тундровикам требуется помощь, поступил от жителя села Зеленый Яр Приуральского района. В беду попали шесть человек, из них трое — дети.
Как выяснилось, в 17 километрах от Салехарда у них сломался снегоход. Как сообщили в ГУ «Ямалспас», пострадавших обнаружили и эвакуировали.
Спасателям обнаруженные члены семьи признались, что в медицинской помощи не нуждаются, лишь немного замерзли, но уже во время транспортировки согрелись. Спасатели доставили тундровиков в окружную столицу.