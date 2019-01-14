В Ноябрьск успешно провели операцию больному с опухолью под языком
В Ноябрьске провели сложную операцию онкобольному, страдающему от злокачественной опухоли подъязычной области. Его прооперировали методом эмболизации сосудов. Как сообщает департамент здравоохранения ЯНАО, данный вид операций относится к высокотехнологичной медицинской помощи и, как правило, проводится в крупных медицинских центрах.
Но благодаря тому, что в Ноябрьской городской больнице тесно работают сосудистый и онкологический центры, стало возможным проведение такого вида лечения в пределах города.
Операцию провел лично руководитель сосудистого центра кандидат медицинских наук, имеющий большой опыт подобных операций Михаил Абрамов. Суть процедуры заключается в подведении под контролем ангиографической установки катетера через бедренную артерию и эмболизации сосудов, питающих опухоль.