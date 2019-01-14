СЕГОДНЯ 14:00 2019-01-14T14:03:22+03:00

В Ноябрьск успешно провели операцию больному с опухолью под языком Фото: depzdrav.yanao.ru

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В Ноябрьске провели сложную операцию онкобольному, страдающему от злокачественной опухоли подъязычной области. Его прооперировали методом эмболизации сосудов. Как сообщает департамент здравоохранения ЯНАО, данный вид операций относится к высокотехнологичной медицинской помощи и, как правило, проводится в крупных медицинских центрах.

Но благодаря тому, что в Ноябрьской городской больнице тесно работают сосудистый и онкологический центры, стало возможным проведение такого вида лечения в пределах города.

Операцию провел лично руководитель сосудистого центра кандидат медицинских наук, имеющий большой опыт подобных операций Михаил Абрамов. Суть процедуры заключается в подведении под контролем ангиографической установки катетера через бедренную артерию и эмболизации сосудов, питающих опухоль.