2019-01-14T13:43:41+03:00
Общество

В таркосалинской детской поликлинике открыли пункт буккроссинга

Пациентам разрешается забрать полюбившуюся или недочитанную за время лечения книгу
Анна Полякова
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В Тарко-Сале открылся еще один пункт обмена книгами. Теперь в детской поликлинике ребята смогут коротать время в ожидании приема врача не только в ярком игровом уголке, но и с книжкой в руках.

Пункт буккроссинга появился стараниями специалистов Централизованной библиотечной системы Пуровского района. Такие книжные полки пользуются популярностью у пациентов в поликлиниках и стационарных отделениях Центральной районной больницы. Уже два года работают и постоянно пополняются новыми экземплярами пять стеллажей. При этом пациентам разрешается забрать полюбившуюся или недочитанную за время лечения книгу домой или обменять еë на свою прочитанную.

Также библиотекари подготовили и передали в дар будущим мамам, посещающим «Школу матери», тематическую литературу по подготовке к родам, — сообщили в пресс-службе Таркосалинской центральной районной больницы.

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