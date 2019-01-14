2019-01-14T13:30:09+03:00
Общество

На Ямале зимник «Салехард-Надым» закрыли из-за непогоды

Движение возобновится, когда восстановится погода
Анна Полякова
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На Ямале зимник «Салехард-Надым» закрыли из-за непогоды Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале зимник «Салехард-Надым» закрыли из-за непогоды Фото: 89.mchs.gov.ru
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На Ямале временно приостановлено движение по зимнику «Салехард-Надым». Его закрыли 14 января с 12 часов дня из-за непогоды. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, трасса недоступна для всех видов транспорта

На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги сегодня, 14 января, разрешено движение транспорта общей массой до 20 тонн.

Зимник «Уренгой – Красноселькуп» открыт для полноприводных транспортных средств общей массой до 30 тонн. На сезонной трассе «Лабытнанги - Мужи - Азовы – Теги» доступно движение для всех видов транспорта общей массой до 15 тонн. Также действует участок «Аксарка-Салемал» дороги «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале».

Открытие участка дороги Салемал — Панаевск — Яр-Сале намечено на 17 января. Работы по подготовке трассы еще ведутся.

Напомним, эта зимняя трасса на особом контроле. Сезонная дорога открывается в самую последнюю очередь, поскольку она практически полностью проходит по поверхности реки.

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